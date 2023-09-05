Россия и Турция начнут работать над газовым хабом

В ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Рабочие группы готовятся начать переговоры. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы [по строительству газового хаба]. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры», — сообщил источник.

Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что конкретные шаги будут видны совсем скоро.