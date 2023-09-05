Иностранные компании активно переходят в русские офшоры
Компании значительно увеличили свое присутствие в отечественных офшорах. Речь идет об островах Русский и Октябрьский, сообщают «Известия».
За январь-февраль 2023 года в специальные административные районы (САР), которые созданы на этих островах, юридически переехали 87 компаний. За такой же период прошлого года таких фирм было 34, за весь 2022 год — 83 компании.
Офшорные зоны создали для того, чтобы там регистрировать иностранные компании.
У российских организаций появилась возможность переехать в САРы только с весны прошлого года.
На острове Русский зарегистрировали 62 международные фирмы. Их суммарные активы - порядка 5 триллионов рублей. На острове Октябрьский за период с 2019 года по состоянию на начало сентября 2023 года зарегистрировали 204 участника.
Компании активно переезжают в российские офшоры в связи с проблемами при ведении бизнеса в недружественных государствах, подчеркивает издание.