Иностранные компании активно переходят в русские офшоры

Компании значительно увеличили свое присутствие в отечественных офшорах. Речь идет об островах Русский и Октябрьский, сообщают «Известия».

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За январь-февраль 2023 года в специальные административные районы (САР), которые созданы на этих островах, юридически переехали 87 компаний. За такой же период прошлого года таких фирм было 34, за весь 2022 год — 83 компании.

Офшорные зоны создали для того, чтобы там регистрировать иностранные компании.

У российских организаций появилась возможность переехать в САРы только с весны прошлого года.

На острове Русский зарегистрировали 62 международные фирмы. Их суммарные активы - порядка 5 триллионов рублей. На острове Октябрьский за период с 2019 года по состоянию на начало сентября 2023 года зарегистрировали 204 участника.