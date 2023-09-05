ЦБ Узбекистана объяснил приостановку международных переводов

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Oson и Pay Way с 5 сентября по указанию Центробанка приостановили осуществление зарубежных денежных переводов, финансовый регулятор объяснил это защитой финансовой системы страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка.

"С 5 сентября 2023 года Центральный банк Республики Узбекистан принимает меры по запрету платежным организациям осуществлять трансграничные международные транзитные операции. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и, в частности, рынка финтех от рисков в международной торгово-финансовой системе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, платежные организации Узбекистана, осуществляющие трансграничные денежные переводы, должны иметь соответствующие лицензии тех стран или "экономических регионов", на территории которых они оказывают финансовые услуги, а также зарегистрированы их бенефициары.

"В целях защиты систем безналичных расчетов и их участников, населения нашей республики и банковско-финансовой системы от финансовых рисков коммерческие банки должны строго соблюдать действующее законодательство и нормативные требования Центрального банка. Совместно с иностранными банками-партнерами при проведении трансграничных операций они обязаны регулярно осуществлять меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ведется постоянный мониторинг санкционных списков, формируемых крупными международными финансовыми организациями, а также выполнение требований, связанных с ограничением финансовых операций попавших под санкции юридических и физических лиц.