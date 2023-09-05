В Узбекистане объяснили ограничения денежных переводов

Целью приостановки зарубежных денежных переводов через платежные системы в Узбекистане является защита финансовой системы страны. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ЦБ страны.

В сообщении регулятора для СМИ говорится, что в республике принимаются меры по запрету платежным организациям на проведение трансграничных международных транзитных операций.

«Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и рынка финтех в частности от рисков в международной торговле и финансовой системе и имеет ряд оснований», — уточнил ЦБ.

Он отметил, что у платежных организаций Узбекистана, которые работают на международных рынках, в частности, в России, должна быть лицензия, выданная финансовым регулятором этих стран, на территории которых они оказывают финансовые услуги, а также зарегистрированы их бенефициары.