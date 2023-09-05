Японки недосчитались сотен миллиардов долларов за работу по дому

Японки недополучают около 111 триллионов иен или $761 млрд по текущему курсу за выполняемую бесплатно домашнюю работу, пишет Bloombeg. Эта сумма соответствует примерно пятой части валового внутреннего продукта Японии, экономика которой по размеру занимает третье место в мире.

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Согласно статистике правительства Японии, мужчины в стране выполняют по дому менее 30% неоплачиваемой работы, которую делают женщины. Средний японец тратит на это 41 минуту в день, у женщин на такой труд уходит три часа в сутки. Журналисты привели соответствующие оценки в качестве показателя, который отражает разницу в оплате труда мужчин и женщин в Японии.

При допущении оплаты домашнего труда доходы полов практически выровнялись бы, оценил старший научный сотрудник Исследовательского института NLI Наоко Куги. У женщин в возрасте 20–44 лет, которые воспитывают детей, зарплата в теории стала бы выше, чем у мужчин того же возраста. А в категории 45–59 лет мужчины сохранили бы лидерство, так как среди них гораздо больше управленцев.