Раскрыт объем запасов газа у Польши

Подземные хранилища природного газа, расположенные на территории Польши, заполнены на 96%. Об этом свидетельствуют данные местного оператора хранения топлива Gas Storage Poland, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

Согласно информации агентства, по состоянию на вечер 4 сентября запасы газа в польских хранилищах превысили 36 189 гигаватт-часов (ГВт.ч). В результате неиспользованными оказались всего 4% от всей мощности хранилищ.

Как указано в материале, за минувшие сутки в хранилища на территории республики закачали 55,6 гигаватт-часов (ГВт.ч). В то же время топливо никак не использовали, поэтому расхода зафиксировано не было.

Всего в стране расположены три подземных хранилища газа — Каверна, Вежховице и Санок. К текущему моменту они заполнены на 89%, 99% и 99% соответственно, уточняется в публикации.

19 августа министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа сообщил о заполненности местных газовых хранилищ более чем на 80%. По его словам, такой показатель является рекордным для указанного месяца.