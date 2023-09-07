В Бундестаге высказались о продаже труб «Северного потока-2»

Энергетическая политика правительства ФРГ демонстрирует, что оно не заинтересовано в приобретении выгодного газа и в надежных поставках. Таким мнением поделился в ответ на запрос ТАСС представитель партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре, комментируя новость о перепродаже оставшихся после строительства "Северного потока - 2" труб.

"Эти и другие действия федерального правительства означают, что оно не заинтересовано в выгодном и надежном газоснабжении. Оно спокойно принимает в расчет, что из-за закупок более дорогого сжиженного газа многие компании переносят производство [за границу], а граждане вынуждены тратить больше денег", - считает он.

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По мнению парламентария, такая политика "разрушит благосостояние в Германии".

4 сентября Минэкономики ФРГ сообщило, что продало трубы, которые ранее были приобретены у оператора так и не запущенного трубопровода - компании Nord Stream 2 AG. Покупателем стал газотранспортный оператор GASCADE. Для какого именно проекта компания будет использовать старые трубы, не уточняется. Известно, что оператор в августе получил разрешение на строительство первого отрезка трубопровода OAL, который соединит будущий терминал по приему сжиженного газа в Балтийском море с наземной трубопроводной сетью.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один трубопровод был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной.