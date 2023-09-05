ЦБ допустил повышение ключевой ставки в сентябре

Зампред Банка России Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» рассказал о ближайших планах регулятора. Он отметил, в частности, что ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС.

Это вызвано тем, подчеркнул зампред, что «проинфляционные риски остаются значительными».

Заботкин отметил, что на курс национальной валюты продолжает оказывать влияние повышенный объем импорта.

Финансист пояснил, что масштабы объемов «зависших» рупий по отношению к объемам экспорта незначительны, запасы этой валюты снижаются.

По данным зампреда, рост ВВП России к концу 2023 года года предположительно будет находиться в верхней границе прогноза в 1,5-2,5%.

Также Заботкин высказался о действиях ЦБ по повышению безопасности цифровых рублей. Он уточнил, что будет рассмотрен вопрос об «окрашивании» этой валюты для отслеживания операций на более позднем этапе тестирования.