Росстат назвал недельную инфляцию в России

Росстат сообщил, что недельная инфляция в России составила 0,11%
Инфляция в России за период с 29 августа по 4 сентября составила 0,11%. Об этом сообщили в Росстате.
«За период с 29 августа по 4 сентября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%», — говорится в заявлении.
Отмечается, что уровень инфляции с начала года достиг 3,76%.
Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что годовая инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза в 5—6,5%.