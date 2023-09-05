К началу сентября инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза Центробанка на 2023 год в 5-6,5 процента. Это следует из оперативных данных по темпам роста потребительских цен в стране за июль-август, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время проинфляционные риски остаются значительными. В дальнейшем ЦБ будет уточнять данные по инфляции, исходя из развития ситуации. Обновленную оценку регулятор даст по итогам следующего заседания совета директоров, которое состоится 15 сентября, заключил Заботкин.

ЦБ ухудшил свой прогноз по инфляции в России на этот год в конце июля. Тогда аналитики регулятора подняли нижнюю планку ожидаемого роста потребительских цен в стране с прежних 4,5 процента до 5 процентов. При этом верхний предел ЦБ оставил на уровне 6,5 процента. К целевому значению в 4 процента инфляция, согласно обновленной оценке, сможет вернуться не раньше 2024 года.