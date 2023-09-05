Президент Кении заявил о необходимости введения углеродного налога

Президент Кении Уильям Руто заявил, что международное сообщество должно обсудить введение налога на выбросы углекислого газа на глобальном уровне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Такое заявление Руто сделал во время первого Африканского климатического саммита. По его словам, экономический рост стран Африки серьёзно страдает из-за климатических изменений, поэтому международное сообщество должно обсудить вопрос введения налога за выбросы углекислого газа. Согласно предложению кенийского президента, этим налогом должны облагаться «виновники загрязнения».

«Те, кто мусорит, отказываются оплачивать счета», – заявил он.

Руто также добавил, что развитые государства регулярно нарушают собственные обещания по денежной помощи тем развивающимся странам, которые пытаются добиться климатических изменений. Помимо этого, президент Кении также призвал реформировать международные финансовые институты по причине прогрессирующей долговой проблемы стран Африки.