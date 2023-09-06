ЦБ констатировал перегрев российской экономики

Российская экономика, вероятно, превысила свой потенциальный уровень, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

В департаменте заявили о необходимости ограничения кредитного импульса.

Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Он указал на сохраняющиеся проинфляционные риски.