ЦБ констатировал перегрев российской экономики

Центробанк констатировал перегрев российской экономики
Российская экономика, вероятно, превысила свой потенциальный уровень, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
Аналитики регулятора спрогнозировали замедление роста российской экономики. Регулятор отметил ускорение экономической активности в августе.
В департаменте заявили о необходимости ограничения кредитного импульса.
Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Он указал на сохраняющиеся проинфляционные риски.