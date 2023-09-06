В постпредстве РФ сообщили о зависимости ЕС от российского газа

В постпредстве РФ при ЕС указали на отсутствие у Евросоюза возможности полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ), передают «Известия».

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В дипведомстве обратили внимание на то, что предложение СПГ на мировом рынке ограничено, несмотря на стремление Брюсселя найти дополнительные его объемы.

В постпредстве уточнили, что отказ от российского СПГ мог бы повлечь за собой повышение газовых цен на европейском рынке.

Также существенная часть российских поставок СПГ в ЕС осуществляется на основе долгосрочных контрактов, неисполнение которых может повлечь для европейцев серьезные финансовые последствия, заявили в постпредстве.