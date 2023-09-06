В постпредстве РФ сообщили о зависимости ЕС от российского газа
В постпредстве РФ при ЕС указали на отсутствие у Евросоюза возможности полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ), передают «Известия».
В дипведомстве обратили внимание на то, что предложение СПГ на мировом рынке ограничено, несмотря на стремление Брюсселя найти дополнительные его объемы.
В постпредстве уточнили, что отказ от российского СПГ мог бы повлечь за собой повышение газовых цен на европейском рынке.
Также существенная часть российских поставок СПГ в ЕС осуществляется на основе долгосрочных контрактов, неисполнение которых может повлечь для европейцев серьезные финансовые последствия, заявили в постпредстве.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщили, что поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года увеличились до рекордных с августа 2022 года значений. Объем экспорта достиг более 2 млрд кубометров.