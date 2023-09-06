В России признали нехватку ледоколов для развития Севморпути

Для развития Северного морского пути (СМП) в соответствии с планами правительства в России не хватает ледоколов и собственных производственных мощностей, чтобы их построить. Об этом в интервью РБК заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Он указал, что в прошлом году по СМП поставили 34 миллиона тонн грузов, в текущем запланирован такой же объем. Однако уже в 2024-м его предполагается удвоить, а к 2031 году — довести до 200 миллионов тонн.

Судов под такие перевозки, признал министр, нет не только в России, но и в мире в целом. При этом строительство одного танкера занимает годы, а не месяцы, и удастся ли найти свободны верфи под такую задачу, пока неизвестно.

По мнению Чекункова, для развития ледокольного флота необходимо разговаривать с крупнейшими партнерами. Россия может заказывать суда в Индии, «достаточно большой океанской державе», и в Китае.

«Где-то вместе флот ледового класса в достаточном количестве мы сможем произвести»», — понадеялся глава ведомства.

В июне 2023 года глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в рамках создания единого инфраструктурного комплекса для обслуживания СМП предполагается строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса. В ближайшие 13 лет на эти цели потратят порядка двух триллионов рублей, из которых 600 миллиардов — средства федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что предприятиям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает десятков миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов в рамках государственной программы «квоты под киль». Главной проблемой стала техническая сложность заказов, отсутствие компетенций в строительстве и санкции, остановившие поставки западного оборудования.