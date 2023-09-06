В России предложили запретить деятельность МФО

Деятельность микрофинансовых организаций могут запретить на территории РФ. Был разработан соответствующий проект закона для внесения в Госдуму. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, авторы инициативы предлагают признать утратившим силу закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

"Актуальность отмены обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию", – говорится в пояснительной записке.

В прошлом году небольшие займы взяли свыше 17 миллионов граждан РФ. Общая сумма составила 608 миллиардов рублей. Авторы проекта обратили внимание, что россияне вынуждены обращаться за помощью в микрофинансовые организации из-за низких зарплат, непостоянного места работы или отсутствия филиалов крупных банков в маленьких населенных пунктах.

Кроме того, как правило, сами заемщики имеют не внушающую доверия кредитную историю. Как отметил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, такая закономерность приводит только к росту долгов в стране.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий полный запрет деятельность коллекторов в РФ. При этом правительство дало на инициативу отрицательный отзыв, объяснив, что в стране уже действуют законы, направленные на исключение угроз к гражданам со стороны коллекторов.