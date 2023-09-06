Решетников назвал опасной рекордно низкую безработицу в России

Министр экономического развития Максим Решетников счел аномально низкую безработицу тормозом для экономики. Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов, передает «Коммерсант».

В июле безработица вновь обновила рекордный минимум — до 3%, следует из данных Росстата.

По словам Решетникова, сейчас основной проблемой является человеческий ресурс.

«Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат»,— подчеркнул он.

Министр отметил, что такое значение было бы неплохим, если бы в стране отсутствовал дефицит кадров и специалистов.

В августе сообщалось, что уровень безработицы в России снизился до 3,1%. Согласно докладу Росстата, в июне 2023 года классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда) 2,351 млн человек в возрасте 15 лет и старше. Таким образом, как отметили в ведомстве, уровень безработицы снова обновил исторический минимум.