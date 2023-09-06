Решетников назвал опасной рекордно низкую безработицу в России

Решетников счел аномально низкую безработицу тормозом для экономики
Министр экономического развития Максим Решетников счел аномально низкую безработицу тормозом для экономики. Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов, передает «Коммерсант».
В июле безработица вновь обновила рекордный минимум — до 3%, следует из данных Росстата.
По словам Решетникова, сейчас основной проблемой является человеческий ресурс.
«Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат»,— подчеркнул он.
Министр отметил, что такое значение было бы неплохим, если бы в стране отсутствовал дефицит кадров и специалистов.
В августе сообщалось, что уровень безработицы в России снизился до 3,1%. Согласно докладу Росстата, в июне 2023 года классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда) 2,351 млн человек в возрасте 15 лет и старше. Таким образом, как отметили в ведомстве, уровень безработицы снова обновил исторический минимум.
Ранее минимальный уровень был зафиксирован в мае, тогда количество безработных составило 3,2% (2,406 млн человек).