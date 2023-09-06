Польша поставила ЕС ультиматум по запрету на ввоз зерна с Украины

"Мы боремся на уровне Евросоюза, чтобы продлить этот запрет (на ввоз зерна с Украины - прим. ТАСС). Если же окажется, что он не будет введен, то мы также готовы предпринять односторонние меры", - сказал он.



"Полагаю, что 15 сентября [польские] крестьяне могут быть спокойны, поскольку принятые решения будут решениями в их интересах", - добавил чиновник.