Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт украинского зерна

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

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Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника запрещены на рынках Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в соответствии с решением Европейской комиссии. Это было сделано для защиты фермеров из этих стран от притока более дешевой продукции с Украины, напоминает издание.

Послы остальных 22 стран Евросоюза не поддержали инициативу на встрече с ЕК. Наиболее критично к этому отнеслись во Франции и Германии.

Европейский дипломат сообщил Politico, что решение о продлении ограничений будет «чисто политическим», поскольку в Польше скоро состоятся всеобщие выборы, на фоне которых Варшава не хочет допустить протестов своих фермеров.

«Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стал тот факт, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить ситуации, когда отчаявшиеся фермеры или радикальные лидеры фермерских союзов используют эту ситуацию», — рассказал собеседник издания.