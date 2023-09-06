Reuters: G7 не планирует пересматривать схему ограничений на российскую нефть

Страны G7 и их союзники не намерены пересматривать схемы ограничений на российскую нефть, несмотря на то, что большая ее часть продается выше установленного ранее потолка цен. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.

По данным Reuters, в настоящее время российская нефть торгуется выше установленного уровня. Так как производители из России находят способы продавать нефть, «используя меньшее количество западных судов и страховых услуг», это затрудняет для Запада обеспечение соблюдения ценового ограничения.

Однако G7 не пересмотрела ограничение с марта, и четыре человека, знакомые с ситуацией, заявили изданию, что у группы нет непосредственных планов по корректировке схемы.

«В июне или июле велись переговоры о том, чтобы провести обзор или, по крайней мере, обсудить этот вопрос, но официально этого так и не произошло», – пояснил один из источников издания.

Несмотря на то, что некоторые страны ЕС и были заинтересованы в пересмотре схемы, США и члены «Большой семерки» не проявляли особого желания что-то менять, отмечается в статье.