Озвучены последствия сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией
Египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа назвал сокращение нефтедобычи одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, передает РИА Новости.
Он отметил, что стоимость Brent составила 90 долларов. Он назвал такую динамику «полезной» для нефтяных стран.
«Это (сокращение добычи нефти - ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров», - подчеркнул Мустафа.
Эксперт считает, что подорожание нефти окажет стратегическое влияние на Запад и «обанкротит Европу».
Саудовская Аравия ранее продлила сокращение добычи нефти на миллион баррелей, введенное в июле этого года, до 2024 года. Фактический уровень нефтепроизводства в стране до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.
Ранее исполнительный директор крупнейшей нефтяной компании страны Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) К.С. Рамеш заявил, что закупки российской нефти Индией помогли мировой экономике и стали беспроигрышной ситуацией.