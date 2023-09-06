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Озвучены последствия сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией

Египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа назвал сокращение нефтедобычи одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, передает РИА Новости.

Озвучены последствия сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией
© Unsplash

Он отметил, что стоимость Brent составила 90 долларов. Он назвал такую динамику «полезной» для нефтяных стран.

«Это (сокращение добычи нефти - ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров», - подчеркнул Мустафа.

Эксперт считает, что подорожание нефти окажет стратегическое влияние на Запад и «обанкротит Европу».

Саудовская Аравия ранее продлила сокращение добычи нефти на миллион баррелей, введенное в июле этого года, до 2024 года. Фактический уровень нефтепроизводства в стране до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

Ранее исполнительный директор крупнейшей нефтяной компании страны Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) К.С. Рамеш заявил, что закупки российской нефти Индией помогли мировой экономике и стали беспроигрышной ситуацией.

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