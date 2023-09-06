Озвучены последствия сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией

«Это (сокращение добычи нефти - ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров», - подчеркнул Мустафа.