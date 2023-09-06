В Турции предрекли инфляцию в 65% по итогам года
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз предупредил о том, что по итогам 2023 года инфляция в стране может составить 65%. Соответствующее заявление он сделал на презентации экономической политики государства на последующие три года, передает агентство «Прайм».
В понедельник Институт статистики Турции (TUIK) сообщил, что годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94%, тогда как в июле она была на уровне 47,8%.
Центральным банком Турции ранее был повышен прогноз по инфляции на конец года до 58%. Ранее была дана оценка в 22,3%.
Также, по словам Йылмаза, Турция прогнозирует снижение уровня безработицы до 10,3% в 2024 году, 9,9% в 2025 году и 9,3% в 2026 году.
В июле курс доллара на международном рынке Форекс вырос по отношению к турецкой валюте еще на 2,61%, до 27,0529 лиры. Выше отметки 27 лир курс доллара поднялся впервые в истории.