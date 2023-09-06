В Турции предрекли инфляцию в 65% по итогам года

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз предупредил о том, что по итогам 2023 года инфляция в стране может составить 65%. Соответствующее заявление он сделал на презентации экономической политики государства на последующие три года, передает агентство «Прайм».

© Unsplash

В понедельник Институт статистики Турции (TUIK) сообщил, что годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94%, тогда как в июле она была на уровне 47,8%.

Центральным банком Турции ранее был повышен прогноз по инфляции на конец года до 58%. Ранее была дана оценка в 22,3%.

Также, по словам Йылмаза, Турция прогнозирует снижение уровня безработицы до 10,3% в 2024 году, 9,9% в 2025 году и 9,3% в 2026 году.