Бразилия намерена увеличить поставки кофе и асаи в Россию

Посол Бразилии в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию, сообщает РИА Новости.

© Tsvangirayi Mukwazhi/AP

По словам посла, особенно будет увеличена поставка специальных сортов кофе. Он отметил, что кофе является одним из главных продуктов экспорта Бразилии. Посол добавил: "Я надеюсь, что бразильского кофе будет все больше на российском рынке". Бразилия, помимо этого, выражает заинтересованность в увеличении поставок ягод асаи в Россию, заявил посол. Он отметил, что более десяти бразильских компаний будут участвовать в международной выставке World Food, которая пройдет в Москве с 19 по 22 сентября.

Бразильские экспортеры заинтересованы в поставках мяса, фруктов, а также ягод асаи в Россию, которые произрастают в регионе Амазонки. Посол прокомментировал поставки: "В настоящее время поставки ягод асаи в Россию являются незначительными. Однако Бразилия экспортирует большое количество сельскохозяйственной продукции в Россию, и мы можем предложить и ягоды асаи. Я очень заинтересован в этом и уверен, что они будут популярны и понравятся людям".