Председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер заявил о серьезном уроне, нанесенном французским птицеводам со стороны украинских производителей.

Шеффер рассказал газете Figaro, что летом Еврокомиссия одобрила продление беспошлинного ввоза мяса птицы с Украины, что стало причиной «взрывного роста предложений на рынке». По словам Шеффера, произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны ЕС.

«Нашествие украинских кур дестабилизирует рынок», – заявил представитель ассоциации, передает «Царьград».

Он также выразил мнение, что безлимитный импорт кур с Украины наносит ущерб французам, полякам, немцам и остальным европейцам. Шеффер призвал обратить внимание на то, кто является выгодоприобретателем в данной ситуации.

«Получается, пользу от нашей помощи получают не труженики сельского хозяйства Украины, а кто-то другой», – добавил Шеффер.