«Лучше, чем могло бы». Песков – о состоянии российской экономики

Положение дел в российской экономике гораздо лучше, чем могло бы быть. Уверенность в этом в четверг выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов о положении дел в экономике страны.

«Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных против нее санкций, за 10 лет стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров.

Об этом свидетельствует топ крупнейших экономик мира, составляемый Всемирным банком. В первую пятерку по результатам 2022 года вошли: Китай, США, Индия, Япония и Россия.