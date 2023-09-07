«Лучше, чем могло бы». Песков – о состоянии российской экономики

В Кремле считают, что в экономике России все идет лучше, чем могло бы
Положение дел в российской экономике гораздо лучше, чем могло бы быть. Уверенность в этом в четверг выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов о положении дел в экономике страны.
«Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных против нее санкций, за 10 лет стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров.
Об этом свидетельствует топ крупнейших экономик мира, составляемый Всемирным банком. В первую пятерку по результатам 2022 года вошли: Китай, США, Индия, Япония и Россия.
Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, подчеркнул спикер. США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства, добавил он.