Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале

Во втором квартале 2023 года ВВП еврозоны, по третьей, окончательной оценке, увеличился в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном — на 0,1%. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

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Согласно предварительной и промежуточной оценке, рост показателей должен был составить 0,6% и 0,3% соответственно. За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, в квартальном выражении — 0,1%.

Что касается совокупного ВВП стран Евросоюза, то он во втором квартале, по третьей оценке, увеличился на 0,4% в годовом выражении, а в квартальном — показал нулевую динамику.

В прошлом квартале годовой показатель продемонстрировал рост на 1,1%, а квартальный — на 0,2%.

Среди стран, где зафиксирован самый существенный рост в квартальном выражении, - Литва (+2,9%), Словения (+1,4%) и Греция (+1,3%).

Наибольшее сокращение зафиксировали в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).