В России оценили вероятность пересмотра потолка цен на нефть

По словам бизнесмена, западные государства, вводя потолок цен на российскую нефть и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не произошло. Эксперт уточнил, что при таких условиях само обсуждение идеи изменения предельной цены будет воспринято как провал ограничительных мер против Москвы.