Китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд

Китай сообщил о падении экспорта в долларовом выражении в августе на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Это стало уже четвертым подряд месяцем снижения, пишет CNBC.

При этом импорт в долларовом выражении в августе упал на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Согласно расчетам издания, основанным на официальных данных, экспорт в Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшим торговым партнером Китая, в долларовом выражении упал на 9,5% в августе по сравнению с прошлым годом, что лучше, чем падение более чем на 20% за каждый из предыдущих двух месяцев. А импорт в США упал на 7,9% в августе по сравнению с прошлым годом, что является улучшением по сравнению с двузначным снижением в июле.

Экономисты объяснили снижение экспорта и импорта КНР замедлением восстановления китайской экономики после пандемии из-за спада на рынке недвижимости и падения потребительских расходов.

На этом фоне «ярким пятном» остается экспорт автомобилей, но в августе его темпы также замедлились. По данным таможни, этот сектор показал рост на 69% за первые восемь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако месяцем ранее рост был зафиксирован на уровне 74,1%.

«В целом данные говорят о том, что негативные факторы остаются, несмотря на небольшое улучшение. Судить о том, достигли показатели торговли дна или еще нет, можно будет по ряду факторов, таких как ситуация на рынке недвижимости, цены на нефть и курс юаня по отношению к доллару», - пояснил главный экономист компании Guotai Junan International Хао Чжу.

Ранее стало известно, что Китай снизил вложения в госдолг США. По мнению экономистов, это связано с тем, что стране требуются деньги для стимулирования собственной экономики, а также с намерением Китая диверсифицировать риски на фоне стратегического соперничества с США.