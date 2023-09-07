Международные резервы РФ за неделю выросли на $3 млрд

Международные резервы РФ за неделю выросли на три миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю выросли на три миллиарда долларов и на 1 сентября 2023 года составили 583,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк РФ.
«Объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составил 583,5 миллиардов долларов, увеличившись за неделю на три миллиарда долларов, или на 0,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки», — говорится в тексте.
В ЦБ отметили, что объем резервов составлял 580,5 миллиардов долларов.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ.
Рамблер: главные новости