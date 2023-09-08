Экономист допустил новое повышение ключевой ставки

«Выбор, который есть у Центробанка, очень сложный. Он подразумевает, что либо вы начинаете стимулировать экономику, но тогда будьте готовы к тому, что у вас будет высокая инфляция, либо вы думаете о том, что у вас будет высокая инфляция и начинаете бороться именно с инфляцией. Что выберет Центробанк в такой ситуации, затрудняюсь сказать. Это вопрос больше уже даже политический, чем экономический»