Банк России продлил на шесть месяцев, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом пишет пресс-служба регулятора на официальном сайте.

В ЦБ уточнили, что ограничения сохраняются на фоне введенных против России ограничительных мер, в рамках которых отечественным финансовым институтам запрещается приобретать наличную валюту западных стран.

Лимит на вывод денежных средств в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро по-прежнему сохраняется для тех граждан, кто открыл счет до 9 марта 2022 года, пояснили в пресс-службе.