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США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

Госдепартамент США поддержал решение «независимого аудита» по задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»
© Lenta.ru

Он подчеркнул, что не удивлен, что российская компания не смогла обосновать спорный «непомерный счет», который должен был заплатить молдавский народ. Официальный представитель поприветствовал завершение аудита и заверил, что США продолжат поддерживать Молдавию в вопросах энергетики и обеспечения «более процветающего будущего для народа».

О том, что независимая международная аудиторская компания не нашла у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» на сумму 800 миллионов долларов (около 77,12 миллиарда рублей), 3 сентября заявила президент Молдавии Майя Санду. «Нас хотели обмануть в 2021 году», — заявила глава государства. Премьер республики Дорин Речан позднее подтвердил, что ни правительство, ни граждане Молдавии не будут платить по выдуманным «Газпромом» долгам за газ.

Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед «Газпромом»

Министр энергетики страны Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова погасить задолженность только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавагаза», — 8,6 миллиона долларов.

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями аудиторов и считает, что заявленная холдингом задолженность подтверждается в регулярно подписываемых сторонами документах и соответствующих решениях международного арбитража. В компании также отметили, что аудитор был в одностороннем порядке определен молдавской стороной без согласования с «Газпромом».

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