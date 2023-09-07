США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

Госдепартамент США поддержал решение «независимого аудита» по задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

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Он подчеркнул, что не удивлен, что российская компания не смогла обосновать спорный «непомерный счет», который должен был заплатить молдавский народ. Официальный представитель поприветствовал завершение аудита и заверил, что США продолжат поддерживать Молдавию в вопросах энергетики и обеспечения «более процветающего будущего для народа».

О том, что независимая международная аудиторская компания не нашла у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» на сумму 800 миллионов долларов (около 77,12 миллиарда рублей), 3 сентября заявила президент Молдавии Майя Санду. «Нас хотели обмануть в 2021 году», — заявила глава государства. Премьер республики Дорин Речан позднее подтвердил, что ни правительство, ни граждане Молдавии не будут платить по выдуманным «Газпромом» долгам за газ.

Министр энергетики страны Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова погасить задолженность только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавагаза», — 8,6 миллиона долларов.