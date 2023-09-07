Минфин США оценил объем блокированных активов России

Специалисты оценили общую стоимость заблокированных США и странами ЕС суверенных активов РФ в примерно $280 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В пресс-службе пояснили, что данные поступили от аналитиков группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая второй год занимается поиском и заморозкой связанных с Россией активов.

В ведомстве заметили, что специалисты группы оценили активы в $280 млрд. Большая часть из них, добавили в пресс-службе, находятся в государствах ЕС.

Напомним, что западные страны заморозили активы Банка России и крупных российских бизнесменов весной 2022 года. Их общая стоимость оценивалась в $330 млрд. Под санкции попали не только счета ЦБ и предпринимателей, но и недвижимость, яхты, самолеты, дорогие машины.

Сразу после заморозки начался поиск активов в США, Германии, Франции, Бельгии и других государствах. Часть средств и объектов удалось обнаружить, часть нет.

Наряду с поисками, западные страны вели и продолжают вести активную дискуссию о судьбе замороженного имущества и средств. Предполагается, что они будут переданы Украине.