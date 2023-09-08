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Эксперты: Индия не сможет обойтись без дорожающей российской нефти

Российская нефть марки Urals останется самым дешевым из доступных для Индии сортов, даже несмотря на снижение скидок на нее до четырех-пяти долларов за баррель. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор аналитической компании Kpler.

По мнению экспертов, Индия не сможет обойтись без российской нефти, несмотря на заявления местных властей о планах снизить зависимость от энергоресурсов из РФ.

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По данным индийского Минпромторга, за январь-май 2023 года поставки российской нефти в страну выросли в 11 раз к такому же периоду 2022-го, достигнув почти 37 миллионов тонн.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в 2022 году на фоне украинского кризиса. Доступ к дешевому российскому топливу позволил нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка.

«Коммерсант» отмечает, что Индия получает российскую нефть на условиях DES (delivery ex ship, поставка в порт назначения) с «санкционными дисконтами». В начале года, по данным газеты, дисконт Urals к нефти марки Brent составлял около 40 долларов за бочку.

Теперь скидки на Urals для Индии снизились до четырех-пяти долларов, но российская нефть остается самым выгодным вариантом: самый дешевый саудовский сорт Arab Heavy стоит на 7,5 доллара за баррель дороже Urals, а иракская нефть Basrah Medium - на семь долларов. Наиболее близкий к Urals саудовский эталон Arab Light стоит на десять долларов за бочку больше.

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Эксперт Kpler Виктор Катона рассказал, что Индия пытается вернуться к дисконту как минимум в семь долларов за баррель, но сейчас нет даже свободных объемов нефти. Ранее Россия решила продлить сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

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