Герман Греф и глава Камчатского края Владимир Солодов провели рабочую встречу

«На Камчатку стремятся приехать туристы со всей нашей большой страны. Вулканы и ледники, бурные реки и водопады, горячие источники и гейзеры — вся природа этого удивительного края уникальна. Такие возможности для развития туризма нельзя упускать, и Сбер готов оказать в этом поддержку. Сейчас многое зачастую упирается в недостаточность туристской инфраструктуры надлежащего качества, и подобную инфраструктуру мы поможем создать», — отметил Герман Греф.