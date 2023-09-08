Евросоюз в настоящее время не планирует запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), однако сделает это, если ситуация на Украине не изменится. Об этом министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила в интервью агентству Reuters.

"Я думаю, что рано или поздно, если ситуация в России и на Украине не изменится, это произойдет [запрет будет введен], - сказала она. - Но в данный момент, после прошлогодних потрясений, Еврокомиссия и страны [ЕС] хотят понаблюдать, как события развиваются в мирном ключе, чтобы избежать дополнительного беспокойства".

В мае Рибера заявляла, что запрет на импорт СПГ из России будет введен "быстрее, чем можно было бы ожидать".

В интервью Reuters министр подчеркнула, что ей "не нравится", что Испания является одним из крупнейших импортеров российского СПГ. Однако правительство Испании не может найти правовую основу для запрета импорта российского СПГ без разрешения ЕС, добавила она.