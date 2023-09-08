Евросоюз не собирается запрещать поставки сжиженного газа из России. С таким заявлением выступила министр энергетики Испании Тереза Рибера, передает агентство Reuters.

«Существует чувство дефицита и страха», — указала она.

Аналитики Kpler уточняют, что на долю российского СПГ пришлось 16% от суммарного объема импорта ЕС (21,6 млн куб. м из 133,5 млн) с января по июль 2023 года.

Так, Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США.

Ранее в постпредстве РФ при ЕС указали на отсутствие у Евросоюза возможности полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ).

В дипведомстве обратили внимание на то, что предложение СПГ на мировом рынке ограничено, несмотря на стремление Брюсселя найти дополнительные его объемы. В постпредстве уточнили, что отказ от российского СПГ мог бы повлечь за собой повышение газовых цен на европейском рынке.