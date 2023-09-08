Бельгия и Норвегия отказались делиться информацией с ФНС России

Бельгия и Норвегия отказались делиться с Федеральной налоговой службой России финансовой информацией, которая используется, в том числе и для поиска тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Об этом со ссылкой на финансовые службы этих стран сообщает Forbes.

«Норвегия не обменивалась финансовой информацией для целей налогообложения с Россией с апреля 2022 года», - пояснил изданию пресс-секретарь Министерства финансов Норвегии Тор Боргерсен.

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В Федеральной государственной службы финансов Бельгии также отметили, что «финансовая информация для целей налогообложения в Россию не передается».

По словам опрошенных изданием экспертов, решение об отказе от обмена информаций с Россией «скорее "политическое"» и связано с нежеланием официальных органов европейских стран столкнуться с репутационными рисками и негативным отношением избирателей.

При этом возможная ответная реакция России несет за собой риск включения Бельгии и Норвегии в черный список не участвующих в автообмене. В результате россиянам придется сообщать обо всех зачислениях денег на счета в этих странах, а многие операции станут незаконными и грозящими штрафами в размере 20-40% от суммы транзакции, отмечают экономисты.

В настоящее время в перечне стран, которые осуществляют автообмен налоговой информацией с Россией, находятся 85 государств и 11 территорий. В том числе Бельгия, Норвегия, Латвия, Германия, Австрия, Польша, Словакия, Словения и Эстония. ФНС традиционно обновляет список в декабре, говорится в статье.

При этом на счета в странах, которые не участвуют в автообмене и не входят в Евразийский экономический союз, запрещено зачислять выручку от продажи или погашения ценных бумаг, дивиденды, купоны, выплаты по облигациям, доход от продажи или аренды недвижимости и транспорта, средства от кредитов и займов.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине западные страны, в том числе Евросоюз, ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и экономические. Так, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.