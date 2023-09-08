ООН готова пойти на условия российской стороны для возобновления зерновой сделки. Об этом со ссылкой на письмо генерального секретаря организации Антониу Гутерриша пишет Bild.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с российского зерна. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. 18 июля Россия вышла из соглашения.

По данным издания Bild, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша отправил 28 августа министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, в котором предложил в обмен на возобновление зерновой сделки заключить соглашение из четырех пунктов.

Оно предусматривает отмену введенных в июне прошлого года санкций против «Россельхозбанка» и обход ограничений, связанных с отключением от SWIFT, а также страхование российских грузовых кораблей от украинских атак при передвижении в Черном и Азовском море при помощи финансируемой ООН страховой компании Lloyd's.

Также Гуттерриш пообещал российским властям содействие с частичным возвращением активов, замороженных в результате европейских санкций. В частности, компании из России по производству удобрений «должны обратиться в национальные органы ЕС за соответствующими исключениями».

Четвертым пунктом предложений является разрешение российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, швартоваться в портах стран ЕС. С этой целью власти Евросоюза уже провели переговоры с правительствами Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов, отмечает издание.

При этом в пресс-службе Еврокомиссии подтвердили, что власти ЕС выразили через ООН готовность «найти конструктивное решение с помощью создания дочернего предприятия «Россельхозбанка».