По итогам августа мировые цены на продовольствие установили антирекорд и снизились до минимума с марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and agriculture organization, FAO).

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К концу последнего месяца лета индекс цен на продовольствие (FFPI), составляемый организацией, опустился до отметки 121,4 пункта. Показатель отражает динамику мировых рыночных цен на 55 видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. FFPI считается индикатором будущей инфляции в пищевой промышленности.

По итогам августа значение индекса опустилось на 2,6 пункта (2,1 процента) ниже показателя, достигнутого в июле 2023-го. В сравнении с пиковой отметкой марта 2022-го индекс сократился на 38,3 пункта (24 процента). Подобная динамика была обусловлена во многом снижением цен на молочные продукты, растительные масла, мясо и крупы, уточнили аналитики.

В то же время индекс цен на рис продемонстрировал значительный рост, достигнув 15-летнего максимума после введения ограничений на экспорт из Индии всех видов зерновой культуры за исключением сорта басмати. Индекс цен на сахар в августе увеличился на 1,3 процента в месячном исчислении и на 34 процента превысил значение за тот же период 2022-го. Росту способствовали опасения участников рынка по поводу влияния природного феномена Эль-Ниньо на глобальный урожай.