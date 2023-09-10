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В России спрогнозировали новое повышение ключевой ставки

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал новое повышение ключевой ставки Центробанком до 14 процентов годовых на заседании 15 сентября. Его слова приводит «Российская газета».

В России спрогнозировали новое повышение ключевой ставки
© globallookpress.com

Таким образом, по мнению эксперта, ставка поднимется на 200 базисных пунктов. Кроме того, регулятор рассмотрит варианты повышение на 100 и 300 базисных пунктов.

Васильев напомнил, что на этой неделе зампред Центробанка Алексей Заботкин говорит об остающихся значительными проинфляционных рисках и допускал возможность повышения ключевой ставки.

Кроме того, рубль слабеет к валютам, что усиливает инфляционные ожидания, добавил аналитик. Ужесточение кредитно-денежной политики окажет поддержку курсу рубля, заключил он.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака предположил, что на ближайшем заседании Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку или оставить ее без изменений.