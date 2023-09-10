В России спрогнозировали новое повышение ключевой ставки

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал новое повышение ключевой ставки Центробанком до 14 процентов годовых на заседании 15 сентября. Его слова приводит «Российская газета».

Таким образом, по мнению эксперта, ставка поднимется на 200 базисных пунктов. Кроме того, регулятор рассмотрит варианты повышение на 100 и 300 базисных пунктов.

Васильев напомнил, что на этой неделе зампред Центробанка Алексей Заботкин говорит об остающихся значительными проинфляционных рисках и допускал возможность повышения ключевой ставки.

Кроме того, рубль слабеет к валютам, что усиливает инфляционные ожидания, добавил аналитик. Ужесточение кредитно-денежной политики окажет поддержку курсу рубля, заключил он.