Мишустин заявил, что рост ВВП РФ за семь месяцев превысил 2%
ВВП России за семь месяцев 2023 года вырос на 2%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.
По его словам, наметившийся с III квартала 2023 года экономический рост полностью закрепился.
«В июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился более чем на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года», — отметил Мишустин.
Главным образом выросло промышленное производство, обрабатывающая промышленность, выпуск компьютеров, электроники, оптики и электрического оборудования, добавил он. Также хорошие показатели, по словам Мишустина, показали металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, изделий из пластмассы, резины и мебели.
«Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые», — считает Мишустин.
Также он указал на рост инвестиционной активности по итогам II квартала, который составил почти 13%.