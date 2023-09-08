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Мишустин заявил, что рост ВВП РФ за семь месяцев превысил 2%

ВВП России за семь месяцев 2023 года вырос на 2%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

Мишустин заявил, что рост ВВП РФ за семь месяцев превысил 2%
© РИА Новости

По его словам, наметившийся с III квартала 2023 года экономический рост полностью закрепился.

«В июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился более чем на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года», — отметил Мишустин.

Главным образом выросло промышленное производство, обрабатывающая промышленность, выпуск компьютеров, электроники, оптики и электрического оборудования, добавил он. Также хорошие показатели, по словам Мишустина, показали металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, изделий из пластмассы, резины и мебели.

«Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые», — считает Мишустин.

Также он указал на рост инвестиционной активности по итогам II квартала, который составил почти 13%.

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