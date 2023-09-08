Мишустин заявил, что рост ВВП РФ за семь месяцев превысил 2%

«В июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился более чем на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года», — отметил Мишустин.