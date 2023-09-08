В ФРГ вернут турбину от Nord Stream, если поступит запрос и не будет санкционных преград

Компания Siemens Energy, как и прежде, готова отправить в Россию турбину, которая ранее использовалась на инфраструктуре "Северного потока". Как сообщил в ответ на запрос ТАСС представитель фирмы, для этого должен последовать запрос от владельца, кроме того, это не должно нарушать нынешний санкционный режим.

Объект в 2022 году после обслуживания в Канаде оказался в ФРГ. Агентство DPA 29 августа сообщило, что турбина уже больше года находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии.

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"Могу лишь сказать, что турбина до сих пор находится в Германии, дополнительных данных мы предоставить не можем, потому что не являемся собственником. В этой связи вам следовало бы обратиться в российскую компанию. Также это касается вопроса о том, запрашивал ли "Газпром" отправку турбины. Однако ответ на вопрос напрашивается: если бы это было так, то турбина уже находилась бы не в Германии", - сказал представитель компании.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, готова ли Siemens Energy вернуть турбину при поступлении соответствующего запроса, он сказал: "Разумеется, как я сказал, это не наша собственность. Если это будет улажено с точки зрения политики из-за возможных санкций".

Летом 2022 года турбина, о которой идет речь, была в Канаде на обслуживании. Потом, как оказалось, из-за введенных против России санкций ее не могли вывезти обратно. Вопрос был решен после вмешательства Германии - страна на тот момент сильно зависела от российского газа, а в отсутствие турбины работавший еще на тот момент "Северный поток" был задействован на 20%. В конечном итоге турбина была передана ФРГ, где и остается до сих пор. С самого начала "Газпром" говорил, что не имеет полного пакета документов, разрешающих транспортировку в Россию. В Германии со своей стороны утверждали, что все документы в порядке и объект можно доставлять куда нужно.