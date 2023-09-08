На Украине раскрыли сумму проектов, реализуемых Всемирным банком в стране

Всемирный банк вместе с Минфином Украины реализует в стране 20 проектов на сумму около 26,6 миллиардов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское ведомство.

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В Минфине уточнили, что из 26,6 миллиардов долларов около 6,6 миллиардов приходится на кредитные средства, а еще 20 миллиардов — на грантовые. Данная сумма является крупнейшей за все время сотрудничества Всемирного банка и Минфина Украины.