После стагнации с конца 2022 года объем производства в ФРГ будет сокращаться из-за высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жесткой конкуренции с КНР, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о тройном ударе: более высоких ценах на энергоносители, глобальной среде, не способствующей торговле товарами, и китайском шоке. Немецкая экономика сильно пострадала после начала конфликта вокруг Украины, который спровоцировал рост цен на энергоносители и продукты питания. Спад производства в энергоемких отраслях совпал с глобальным трендом, направленным против открытой международной торговли.

Зависимость Берлина от экспорта как стимула экономического роста сделала страну уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары. На ситуацию также отрицательно влияет продолжающийся третий год рост инфляции, ослабляющей покупательную способность немецких домохозяйств.

Кроме того, производители в Германии сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских компаний, в том числе, в автомобильном секторе, на котором ранее доминировала ФРГ.

Тем временем, Россия «возвращается» в мировую торговлю, что вызвало разочарование у немецких экспертов. Торговая активность Москвы в августе активизировалась, несмотря на серьезные ограничительные меры в отношении РФ. Специалисты пришли к такому выводу из-за активности трех крупнейших российских портов: в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске. Их грузооборот приблизился к максимуму с начала спецоперации.