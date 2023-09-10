Филиппины заинтересовали российскими нефтепродуктами

Посол Филиппин в России Игорь Байлен заявил, что Манила заинтересована в поставках нефтепродуктов из России. Его слова приводит РИА Новости.

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Байлен заявил об интересе Филиппин к импорту нефтепродуктов из России и подчеркнул, что страна намерена поднять этот вопрос во время торгово-экономической комиссии. По его словам, сейчас существует ряд тем, которые активно обсуждаются.

«Я надеюсь, в следующем месяце будет встреча представителей РФ и Филиппин в ходе совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества и там будет обсуждаться нефть. Но пока нет никаких деталей», — заключил посол.

Ранее стало известно, что Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия отказались реагировать на подорожание российской нефти, отложив регулярный пересмотр потолка цен.