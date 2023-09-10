Аналитики оценили риск роста ключевой ставки

Центробанк будет удерживать ставку на уровне 12 процентов в ближайшие месяцы, спрогнозировали в разговоре с «Лента.ру» аналитики SberCIB Investment Research в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам экспертов, за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90 процентов времени. Они указали на то, что текущее значение ставки уже достаточно высокое, чтобы дополнительно ее повышать. Специалисты предположили, что заявления Банка России о возможном увеличении ставки были связаны с желанием регулятора видеть более сильное ужесточение финансовых условий.