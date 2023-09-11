Костин счел рабочей схему обмена замороженными активами с иностранцами

Предложенная Минфином и ЦБ РФ схема обмена замороженными активами дает шанс большей части розничных инвесторов вернуть свои средства, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"Иностранным инвесторам будет предоставлено право выйти из замороженных счетов типа "С" и перейти в инструменты их родных рынков. <...> Мы, конечно, хотели бы, чтобы все заявки инвесторов были удовлетворены. Такова была наша позиция с самого начала, и мы хотели, чтобы она была реализована в указе", - сказал Костин.

Видео дня

Однако, по его словам, финансовые власти выбрали поступательное движение: сейчас речь идет об активах инвесторов объемом до 100 тыс. рублей. "Таких инвесторов - примерно 57%, то есть большинство, а по деньгам это 1% от заблокированных средств. Мы сразу решаем вопрос с большой социальной группой, которая пострадала. Люди смогут вернуть деньги. Но есть понимание, что нужно будет двигаться вперед. Не пойдет Запад на это, будем думать, что дальше. Но пока эта схема рабочая. Мне кажется, шанс есть", - пояснил Костин.

Если западные регуляторы не будут взаимодействовать со своими гражданами, то тем будет проблематично вывести уже возвращенные им активы, отметил глава ВТБ. "Но мы рассчитываем на то, что они не в меньшей степени заинтересованы в этом, чем мы. Мы просто хотим сейчас создать ситуацию, при которой иностранные инвесторы придут к европейским регуляторам и скажут: «Мы хотим вернуть наши деньги обратно. Нам разрешили на деньги, замороженные в России, купить иностранные акции у россиян. Дайте нам такую возможность»", - добавил собеседник издания.

Он подчеркнул, что и для российского рынка ценных бумаг важно, чтобы люди, которые вкладывали свои деньги, получили их обратно.

Костин рассказал и о безуспешных попытках ВТБ вести с западной стороной переговоры об обмене замороженными активами. "Мы со своей стороны пытались, но там наотрез отказывают. Год назад мы вели переговоры с европейскими банками по поводу наших загранбанков. С Германией прежде всего. Но нам банкиры говорят, что центральная власть не разрешает этого делать. Поэтому мы эту тему оставили. Я считаю, не надо разрешать западным компаниям продавать здесь активы. Надо поступать, как они: забирать, как они забрали у нас два банка и сейчас их полностью демонтируют", - заключил глава ВТБ.