Костин: реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится

Руководитель ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Об этом он заявил в интервью агентству РБК. По словам Костина, реальной единой валюты БРИКС в ближайшее время ожидать не приходится.

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Разве что, в виде расчетной единицы. Но расчетные единицы, отметил Костин, никогда не становятся валютами для реальных платежей. Их можно использовать для перерасчета курсов. Двусторонние платежи же платежи, считает банкир, с использованием новой финансовой инфраструктуры, позволяющей закрыть их от "ненужных глаз", вполне возможны. Костин заявил, в настоящее время расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT, так как хоть валюты и являются национальными, системы передачи данных - исключительно западные. При этом замена SWIFT не представляет проблемы с технической стороны. Нужно лишь, сказал глава ВТБ, "сесть, договориться и создать единую открытую систему".

По мнению Костина, прежде всего необходимо решить этот вопрос с Китаем. Если Россия и КНР начнут данный процесс, то к нему обязательно присоединятся и арабские государства, и страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Они готовы к сотрудничеству. Глава ВТБ выразил уверенность, что американцы, если формируется достаточно мощная группа из Китая, России, Индии и арабских стран, "не попрут против".