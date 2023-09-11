Карты российской платежной системы «Мир», как ожидается, с октября 2023 года начнут принимать в Мьянме, сообщил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кэн Зо в кулуарах ВЭФ-2023. По словам министра, в решении этого вопроса «есть прогресс».

Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты «Мир» начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками, — сказал Зо.

VIII Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 10 сентября, он будет проходить на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» принимают во многих магазинах и торговых центрах Вьетнама. Кроме того, на территории страны работают порядка 20 банкоматов, где можно снять наличные.