В ФТС отреагировали на запрет россиянам на ввоз в ЕС машин

Запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «полным беспределом». Свою позицию РБК озвучил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Чиновник пояснил, что под ударом оказались товары для личного пользования.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — сказал он.

Давыдов также выразил уверенность, что Россия не будет прибегать к зеркальным мерам в этом вопросе.

«Мы цивилизованные люди в отличие от них», — заявил он.

В пятницу, 8 сентября, на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях. Все вышеперечисленное может быть расценено как запрещенный импорт и конфисковано.